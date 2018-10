PSG : Fini de rigoler, Thomas Tuchel exige un N°6 au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain le sait depuis longtemps, mais pourtant le mercato hivernal, puis celui de l'été n'ont pas vu débarquer au PSG le milieu de terrain tant attendu. Cela a énormément surpris les observateurs, mais également les supporters du club de la capitale, et compte tenu des résultats récents en Ligue des champions, ce bug du marché des transferts apparaît de plus en plus criant. Alors, même s'il faudra attendre janvier prochain pour voir le Paris SG faire des emplettes lors du mercato hivernal, Thomas Tuchel a fait savoir ce samedi que la venue d'un numéro 6 était LA priorité des priorités.

Pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, si Marquinhos peut faire l'intérim, la venue d'un renfort est une obligation. « Le recrutement d’un numéro 6 de haut niveau reste une priorité. C'était le cas avant, c'est toujours le cas maintenant. Soit pour reposer Verratti et Rabiot, soit pour jouer à trois au milieu. Mais on doit s’adapter sans rêver à ce qu’on ne possède pas », a expliqué Thomas Tuchel, qui envoie un message clair et net aux dirigeants du PSG. Mais également à Antero Henrique qui n'a pas réussi à trouver le milieu tant attendu par l'entraîneur allemand, ce que ce dernier semble avoir du mal à digérer.