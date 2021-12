PSG : Finalement, Donnarumma ne regrette pas son choix

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Contraint d’accepter l’alternance mise en place par Mauricio Pochettino, Gianluigi Donnarumma s’était plaint de sa situation le mois dernier. Mais le gardien du Paris Saint-Germain semble mieux adapté et plus à l’aise dans son nouvel environnement.

En tant que vainqueur de l’Euro avec l’Italie, et meilleur joueur de la compétition, Gianluigi Donnarumma pensait sûrement s’installer dans la cage du Paris Saint-Germain sans trop de difficultés. Mais très vite, l’ancien gardien du Milan AC a pu s’apercevoir que Keylor Navas ne serait pas écarté aussi facilement. L’entraîneur Mauricio Pochettino a mis en place une alternance entre les deux portiers. Ce dont l’Italien se plaignait le mois dernier. « Cela me dérange parce que ce n’est pas facile », confiait notamment Gianluigi Donnarumma à TNT Sports.

Mais quelques semaines plus tard, le Parisien semble plus épanoui en racontant ses premiers jours dans la capitale. « J’ai visité un peu la ville, elle est incroyable, a décrit l’international italien sur PSG TV. Je suis très content d’être ici, de faire partie de ce grand club. Nous espérons gagner, notre objectif est de tout gagner et nous allons tout donner pour le faire. Ce que représente le PSG ? Je suis fier d’être ici, dans un grand club et avec de très grands joueurs. C’est une chose unique. Je suis ici pour gagner, comme toute l’équipe. Nous voulons remporter de nombreux trophées. »

« Très content d’avoir choisi Paris »

Cette enthousiasme est notamment lié au bel accueil de son compatriote Marco Verratti, et des autres joueurs de l’effectif. « Bien sûr, j’étais avec Marco en sélection et il m’a parlé du club, de la ville. Il m’a beaucoup aidé à faire mon choix. Gianluigi Buffon aussi, il m’a dit beaucoup de bien du club, a ajouté le dernier rempart. Je suis heureux, les supporters m’ont tout de suite fait une grande impression, je suis très content d’avoir choisi Paris. » Finalement, Gianluigi ne regrette son choix, peut-être parce qu’il constate que ses performances le situent peu à peu au-dessus de son concurrent.