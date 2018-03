PSG : Fin de saison pour Neymar ? Le Brésil l’annonce

Dans : PSG, Ligue 1.

La presse brésilienne, qui suit de près la blessure de Neymar et son évolution, avait déjà annoncé en avant-première la décision de l’opération pour soigner la cheville touchée de l’attaquant parisien. Ce jeudi, le pronostic annoncé est encore plus pessimiste car l’absence de l’ancien barcelonais ne pourrait plus se compter en semaines, mais en mois. Neymar va se faire opérer ce samedi au Brésil, et sa durée d’indisponibilité sera « entre deux mois et demi et trois mois », a fait savoir Rodrigo Lasmar, qui est tout simplement le médecin de l’équipe nationale du Brésil. Autant dire que cette perspective est assez inquiétante, pour le joueur, pour le PSG, et pour la Seleçao. Son opération prévue donc samedi à Belo Horizonte sera forcément très suivie, et n’est donc pas si bénigne que cela.

« Ce n'est pas une simple fissure, c'est une fracture d'un os important au milieu du pied », a expliqué à Globo le médecin brésilien, qui a récupéré Neymar à la sortie de l’avion et en fauteuil roulant ce jeudi. Pour la suite de la saison, le PSG n’est donc pas du tout certain de récupérer sa superstar brésilienne, d’autant que, si le doc de la Seleçao se veut un peu alarmiste sur la durée d’indisponibilité, c’est qu’il espère bien que Neymar ne voudra pas revenir trop vite pour bien cicatriser sa blessure et être disponible en vue de la Coupe du monde en Russie, qui commence dans désormais trois mois.