PSG : Feu vert pour cette recrue capitale au mercato

L’été dernier, en investissant massivement pour faire venir Neymar et Kylian Mbappé, le PSG avait été obligé de laisser quelques dossiers chauds de côté.

Notamment celui du gardien de but. Mais force est de constater que celui-ci ne s’est pas arrangé tout seul cette saison, avec la prise de position d’Alphonse Areola comme titulaire, sans pour autant qu’il ne fasse l’unanimité. Les critiques continuent régulièrement de pleuvoir sur le jeune francilien, accusé de ne pas être suffisamment décisif dans les grands matchs, et d’encaisser tout simplement trop de buts. Et que dire de Kevin Trapp, qui ne rassure pas totalement quand il est sollicité, à l’image de son carton rouge récolté à Sochaux en Coupe de France, pour une sortie aussi inutile que coupable ?

C’est pourquoi Paris regarde à l’étranger pour recruter un gardien capable d’être le numéro 1 incontesté. Pisté l’été dernier quand il était dans des négociations tendues avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma intéresse toujours le PSG. Et pour la première fois, le club de la capitale a eu un retour positif de la part du club lombard. Selon Tuttosport, le Milan AC, qui n’a quasiment aucune chance de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, sera désormais à l’écoute des offres pour son jeune et talentueux portier. Reste à savoir quels sont les clubs intéressés et jusqu’où les enchères peuvent monter, sachant que Donnarumma possède un agent du nom de… Mino Raiola. Ce dernier avait l’été dernier estimé la valeur du jeune gardien à… 160 ME.