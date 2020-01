PSG : Fausse blessure et coup de tonnerre pour Cavani ?

Dans : PSG.

Edinson Cavani ne figure pas dans le groupe du PSG pour le déplacement à Monaco. Et à Madrid on pense que cela pourrait cacher un départ imminent au mercato d'hiver.

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé le forfait d’Edinson Cavani pour la rencontre entre l’AS Monaco et le PSG ce mercredi soir à Louis II. « Edinson Cavani est ménagé après avoir ressenti une gêne au niveau de l’aine lors du dernier entraînement », a précisé le club de la capitale pour justifier l’absence d’El Matador. Mais pour la Cadena Ser et Marca, l’attaquant uruguayen n’est pas du tout blessé et veut seulement attendre que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi trouvent un accord avec les dirigeants de l’Atlético Madrid afin qu’il puisse signer chez les Coclhoneros dès ce mois de janvier. Car pour l’instant, même si Miguel Angel Gil Marin était mardi à Paris dans le cadre d’une réunion des clubs européens, et que le directeur général de l’Atlético s’est entretenu avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, le refus du PSG semble ferme et définitif.

De son côté, histoire de montrer sa détermination à ce qu’un accord soit trouvé, Edinson Cavani aurait donc demandé et obtenu de ne pas faire le voyage jusqu’à Monaco. Une décision, qui, si elle se confirmait, serait évidemment un tournant dans le dossier du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Lassé de regarder Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi depuis le banc de touche, ou de grappiller seulement quelques minutes de jeu comme dimanche dernier face l’ASM. Après 198 buts sous le maillots du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est-il prêt à aller au bout de son idée ou bien Leonardo et Nasser Al-Khelaifi finiront-ils par convaincre l’Uruguayen de finir tranquillement son contrat au PSG ? C’est LA question de cette deuxième partie du mercato d’hiver à Paris.