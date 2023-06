PSG ‍: Fatigué par Skriniar, Campos met tout sur Kim Min-jae

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Toujours en quête d’un défenseur central de très haut niveau en vue de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain tente de s'immiscer avec force dans le dossier Kim Min-jae.

Suite au départ de Christophe Galtier, le club de la capitale française n’a pas encore choisi la nouvelle tête d’affiche de son projet. Si le dossier Julian Nagelsmann semble bel et bien être le plus chaud du côté du Parc des Princes, rien ne dit que les Qataris ne choisiront pas un autre manager pour la saison prochaine. Malgré ce flou autour du banc de touche, la direction sportive du PSG continue de plancher sur le mercato estival. Après avoir bouclé l’arrivée libre de Marco Asensio (ex-Real Madrid), Luis Campos fait tout son possible pour faire venir un défenseur central titulaire.

Histoire de remplacer Sergio Ramos, qui n’a pas prolongé son contrat à Paris, le recruteur portugais a fait tout possible pour convaincre Milan Skriniar. Mais pour l’instant, le Slovaque de l’Inter Milan n’a toujours pas donné son accord au PSG. Autant dire que Campos s'impatiente, et c’est donc pour cette raison qu’il a maintenant décidé de s’attaquer à Kim Min-jae. Présent dans ce dossier depuis plusieurs semaines, le PSG part toutefois avec un train de retard, vu que « l’option Paris n’est donc pas prioritaire aux yeux du Sud-Coréen ». D’après les informations de Foot Mercato, le joueur de Naples rêve plutôt de jouer en Premier League.

Kim Min-jae préfère la Premier League que le PSG

Exclu🚨: Kim Min-jae 🇰🇷

▪️ Manchester United toujours en discussion avec l'entourage, mais négos en stand by.

▪️ Newcastle en a fait une priorité pour cet été

▪️ le PSG via Luis Campos toujours très chaud pour le recruter, mais lui vise la PL

▪️ Chelsea interessé mais pas du… pic.twitter.com/zrhm4zgZof — Sébastien Denis (@sebnonda) June 11, 2023

Auteur d’une brillante saison avec le Napoli, celui qui a été recruté l’an dernier à Fenerbahce pour 18 millions d’euros est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde cette année. Vainqueur du Scudetto, une première pour les Napolitains depuis les années 1990, le joueur de 26 ans ne devrait pas rester longtemps dans le Sud de l’Italie.

Sous contrat jusqu’en 2025, il est aujourd’hui estimé à plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts. Une somme que Manchester United n'hésitera pas à poser sur la table. En discussions avec le Sud-Coréen depuis un long moment, MU a déjà offert un pont d’or au défenseur central en lui proposant un salaire d’un attaquant vedette. Malgré cela, les négociations sont en stand-by. De quoi ouvrir l'appétit d’autres clubs anglais, vu que Newcastle et Chelsea ont aussi accéléré. Autant dire que face à cette rude concurrence, le PSG aura bien du mal à avoir gain de cause pour recruter le défenseur le plus convoité du mercato.