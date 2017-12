PSG : Fair-play financier, Paris met la pression sur l’UEFA

Dans : PSG, Mercato.

La diligence avec laquelle l’UEFA avait ouvert une enquête sur le recrutement du Paris SG avait beaucoup étonné dans la capitale française, au début du mois de septembre.

Sous la pression de plusieurs clubs européens, et notamment la Ligue espagnole, l’instance européenne avait annoncé que les finances du club francilien allaient être étudiées de près, et qu’il y aurait une sanction si jamais le fair-play financier n’avait pas été respecté avec les dépenses estivales. Depuis, les discussions se multiplient entre les deux camps et une rencontre officielle a même eu lieu ce jeudi. Les dirigeants parisiens ont pu exposer leurs arguments économiques pour expliquer leurs investissements, et ont assuré que le projet du PSG restait dans les règles.

La tendance est toujours la même, pour compenser les énormes dépenses estivales, et arriver à l’équilibre des ressources, le leader de la Ligue 1 va certainement devoir récupérer 75 ME par le biais du marché des transferts cet hiver. Mais pour le moment, aucune notification officielle n’a eu lieu à ce sujet, et c’est forcément ce qui sème le doute dans l’esprit des dirigeants du PSG. Résultat, selon L’Equipe, à la fin de la réunion avec l’UEFA, les décideurs parisiens ont répété à l’instance européenne qu’ils attendaient ses conclusions au plus tôt afin de savoir sur quel pied danser, notamment en ce qui concerne le mercato hivernal. L’UEFA n’a, pour le moment, donné que quelques indications, et ses experts n’ont rendu aucun jugement ou n’ont effectué aucune préconisation. Le PSG a envie d'être fixé une bonne fois pour toute, et commence à sérieusement le faire savoir.