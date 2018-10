PSG : Et si Marquinhos devenait « un problème » pour le PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

En ce début de saison, Marquinhos est régulièrement utilisé au poste de milieu défensif par Thomas Tuchel.

Il faut dire que le technicien allemand n’a pas à disposition la recrue demandée à ce poste, ce qui l’oblige à bricoler et à tenter plusieurs expériences dans ce secteur de jeu. Mais selon Isabela Pagliari, journaliste brésilienne dont la crédibilité des informations n’est plus à prouver, le cas Marquinhos pourrait vite devenir un problème au PSG. Car le joueur apprécierait moyennement de jouer à ce poste, malgré sa mentalité irréprochable. De plus, il était « surpris » d’être remplaçant contre l’Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions.

« Même si Marquinhos joue au milieu de terrain pour s’adapter au problème du PSG dans le secteur, pour lui, il est toujours un défenseur central. Il adore jouer dans ce rôle et il ne veut pas changer comme Fabinho à Monaco, arrivé en tant que latéral droit à Monaco et replacé en sentinelle par Jardim. Marquinhos et son entourage considèrent que sa meilleure place est défenseur central et il va se battre pour jouer dans cette position. Il était surpris d’être remplaçant contre l’Etoile Rouge de Belgrade, ça peut commencer à devenir un problème. Il faut donc que Tuchel fasse attention, car Marquinhos veut jouer comme un défenseur central » a confié la journaliste brésilienne, interrogée par Europe 1. Un problème à gérer pour Thomas Tuchel... Mais l’intérim de Marquinhos au milieu pourrait durer au moins jusqu’à cet hiver.