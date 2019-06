PSG : Et maintenant 350ME pour Neymar ?

Dans : PSG, Mercato.

A chaque jour son nouveau tarif pour sceller la vente de Neymar par le Paris Saint-Germain. Alors que les rumeurs partent désormais dans tous les sens, et de partout, c'est Paris-United, le site qui avait eu un scoop mondial en 2017 en révélant que la star brésilienne allait rejoindre le PSG, qui ce samedi soir affirme que l'Emir du Qatar a effectivement donné le feu vert à un départ de Neymar Jr, mais uniquement si l'offre est financièrement colossale. Et PU lance même un prix, qui dépasse celui annoncé mercredi par le Parisien.

Car désormais, on dépasse la barre des 300ME. « Selon nos informations, les dirigeants parisiens ont fixé son prix à 350 millions d’euros. Si le Brésilien arrive à tomber d’accord avec une formation et que celle-ci peut aligner un tel montant, alors Neymar pliera bagages. Le Paris Saint-Germain a compris ses erreurs de management avec la star. Le club lui a trop donné de passe-droits, comme l’autoriser à partir au Brésil à la fin de cette saison, contre le gré notamment de Thomas Tuchel, agacé par la situation. Leonardo veut remettre de l’autorité dans le vestiaire. Un vestiaire qui ne serait pas fondamentalement opposé à un départ de Neymar, qui s’est mis à dos certains joueurs en prenant des libertés qui sont mal passées », explique le site spécialisé dans le Paris Saint-Germain. A ce rythme-là, on voit mal quel club pourra éventuellement s'aligner sur les exigences financières du PSG, sauf à inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction.