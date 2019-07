PSG : Et la signature des stars au mercato, c'est pour quand ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Du côté de Paris, le mercato est cohérent avec les recrutements de Sarabia, Herrera, Diallo et maintenant Gueye. Assurément, Leonardo a servi sur un plateau à Thomas Tuchel des joueurs qui vont lui offrir de nombreuses possibilités la saison prochaine. Mais tous ces renforts seront-ils suffisants pour passer un cap en Ligue des Champions ? S’il a salué le mercato parisien sur l’antenne de RMC, le consultant Frédéric Piquionne espère tout de même que la « starification » du mercato parisien est encore à venir.

« Pour le moment, ils ont plus fait une profondeur de banc pour gagner la Ligue 1 et aller loin en Ligue des champions. Quand il faisait rentrer des joueurs l’année dernières, ils se sont rendus compte que ça n’allait pas. Aujourd’hui, je trouve ce recrutement plutôt intelligent. On ne sait pas, peut-être que Paris n’a pas encore commencé la starification de son mercato » a confié l’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne, qui attend peut-être, comme les fans du PSG, un cador au poste de gardien de but. Ou encore un numéro six de classe internationale… Reste à voir si du côté de Leonardo, on a l’intention de recruter du lourd d’ici la fin du mercato.