PSG : Eriksen sait ce qu’il veut, Paris est toujours dans la course

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat à Tottenham, Christian Eriksen semble se diriger vers la sortie. Plusieurs formations sont évidemment intéressées, dont le Paris Saint-Germain qui a encore toutes ses chances sur ce dossier.

Et si Christian Eriksen devenait la surprise du mercato du Paris Saint-Germain ? Toujours à l’affût d’un gros coup, le club de la capitale s’est positionné sur cette piste alléchante. Rappelons que le milieu offensif de 27 ans arrive bientôt en fin de contrat à Tottenham, dont le manager José Mourinho ne semble pas en mesure de convaincre son meneur de jeu. C’est pourquoi de nombreuses formations européennes se renseignent. D’après TMW, les cadors intéressés ont pris connaissance du gros montant à débourser pour le Danois cet hiver. En effet, les Spurs réclameraient 30 millions d’euros pour les cinq derniers mois de son bail.

Difficile d’imaginer un club s’aligner sur ces exigences pour un joueur prochainement gratuit. En tout cas, la source italienne affirme que l’Inter Milan, la Juventus Turin et Manchester United sont bel et bien sur le coup. En revanche, Eriksen n’aurait aucune nouvelle du Real Madrid, le club qu’il rêve de rejoindre et qui a apparemment décidé de ne pas recruter pendant ce mercato hivernal. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, en position idéale, serait donc dans l’attente de la meilleure proposition. Autrement dit, le Spur fait logiquement monter les enchères et ne semble exclure aucune possibilité. Déjà une nouvelle encourageante pour le Paris Saint-Germain.