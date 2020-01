PSG : La décision forte de Tottenham, Eriksen offert sur un plateau !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n’a pas prévu de se renforcer au milieu de terrain cet hiver, mais Christian Eriksen est poussé vers la sortie par Tottenham.

Comme beaucoup de joueurs dans son cas, Christian Eriksen désespère les dirigeants des Spurs. Si le Danois est irréprochable dans son attitude, il refuse d’envisager une prolongation de contrat, et le message a été compris au sein du club londonien. Il reste donc une décision majeure à prendre : finir la saison et laisser partir libre le meneur de jeu, ou le vendre en limitant les pertes dès cet hiver. Et selon Gianluca Di Marzio, c’est la deuxième option qui a été choisie par Tottenham, qui a prévenu les clubs intéressés par l’ancien de l’Ajax Amsterdam que ce dernier était disponible pour un prix entre 20 et 25 ME. De quoi réveiller les candidats, qui se positionnaient jusqu’à présent pour récupérer Eriksen au mois de juin prochain.

Car l’annonce a fait son effet, et certains clubs se disent qu’il vaut mieux recruter le Spur aujourd’hui pour 20 ME, que d’attendre l’été prochain et de se faire devancer par un club plus décidé. C’est le cas de l’Inter Milan, qui est déjà en contacts avec Eriksen, tandis que le PSG, deuxième club cité par l’informateur italien, hésite encore à faire le grand saut. Il faut dire que l’alchimie est pour le moment parfaite, et que Thomas Tuchel a bien fait comprendre que son groupe lui donnait satisfaction. La venue du Danois, qui sportivement comme financièrement, est une belle opportunité, ajouterait de la qualité à un effectif qui n’en manque pas, mais pourrait aussi perturber un groupe qui a trouvé le parfait équilibre ces dernières semaines.