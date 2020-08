PSG : Enorme avantage pour Paris avec Lionel Messi ?

Dans : PSG.

Alors que Lionel Messi a dévoilé ses envies d’ailleurs au grand jour du côté du FC Barcelone, la rumeur le menant au Paris Saint-Germain continue d’enfler.

En début de semaine, le sextuple Ballon d’Or a provoqué un énorme raz-de-marée sur le marché des transferts. Fatigué par les déroutes du Barça en Ligue des Champions et en froid avec le président Josep Maria Bartomeu, Messi n’a plus envie de jouer sous le maillot du Barça. C’est donc pour cette raison qu’il a envoyé une lettre recommandée à ses dirigeants afin de demander la mise en action de la clause qui pourrait le rendre libre dès cet été, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2021. Une clause qui n’est plus valable depuis quelques semaines selon la direction catalane. Autant dire que le bras de fer ne fait que commencer entre Messi et son club de toujours. En attendant, tout le monde cherche à savoir où la Pulga pourrait finir sa course. Ces derniers jours, quatre clubs sont évoqués autour de l'international argentin : Manchester City, Manchester United, l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain.

Pour Gianluca Di Marzio, c’est du côté de la capitale française que le joueur de 33 ans pourrait poser ses valises. « À mon avis, cela ne pourra pas aller au bout avec l’Inter, c’est trop compliqué. De ce que je sais, et avec ma grille de lecture, seul le PSG peut être positif pour Messi. À mon avis, il ira en France, c’est peut-être le bon championnat pour lui. Une ligue plus calme et moins dure que la Premier League. Manchester City, par contre, je les vois loin, car ils ne peuvent pas se le permettre, ce serait une dépense trop importante », a lancé, sur TMW, l’ancien entraîneur italien, qui sait que le challenge parisien peut faire l'unanimité dans le clan Messi. Surtout qu’avec les départs de Cavani ou de Thiago Silva, le PSG pourrait offrir un joli salaire à Messi pour composer une attaque de rêve avec Neymar et Mbappé.