PSG : En larmes, Di Maria se rappelle sa signature

Passé par le Benfica Lisbonne, le Real Madrid et par Manchester United en Europe, Angel Di Maria n’a jamais été aussi épanoui qu’au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif argentin, ému pendant son entretien accordé à Téléfoot, a confié que sa signature au club francilien était la meilleure décision de sa vie.

Pour Angel Di Maria, il n’était pas question de quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat cet été. L’ailier de 33 ans a certes connu des moments difficiles sous l’entraîneur Thomas Tuchel, à qu’il reprochait un traitement inégal vis-à-vis de certaines stars de l’effectif. Mais l’Argentin avait rapidement retrouvé le sourire après la nomination de son compatriote Mauricio Pochettino. C’est donc sans surprise que le milieu polyvalent avait signé une prolongation d’une année, plus une deuxième en option.

"Signer à Paris a été la meilleure décision de ma vie"



Avant OM-PSG, Angel Di Maria a revu le film de ses 6 ans au @PSG_inside, et a accordé une itw exclusive à @JulienMaynard. Des larmes, des souvenirs, à retrouver dans le Grand Format de la semaine, dimanche dans Téléfoot 🎥 pic.twitter.com/QE0KNGLIeQ — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 22, 2021

Un bail qui permet à Angel Di Maria et à ses proches de rester dans la capitale, là où lui et sa famille se sentent le mieux. « Venir au PSG a été la meilleure décision de ma vie, a confié le Parisien, ému pendant son entretien accordé à l’émission Téléfoot. La ville, les gens… Une de mes filles est même née ici… Et du coup, j’ai décidé de rester deux ans supplémentaires alors que j’étais en fin de contrat, parce que ma famille est très heureuse ici. C’est pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux. »

Il faut dire que l’ancien joueur du Real Madrid sortait d’une expérience compliquée à Manchester United. Avec le manager Louis van Gaal, l’international argentin ne s’est jamais adapté aux Red Devils ni à la Premier League. Rien à voir avec son rôle au Paris Saint-Germain dont il est devenu un titulaire et un cadre depuis son arrivée en 2015. Reste à savoir si « El Fideo » saura conserver sa place dans le onze aux côtés des intouchables Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.