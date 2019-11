PSG : En feu, Mbappé lance la course au Ballon d'Or 2020

Dans : PSG.

Après la défaite à Dijon (2-1) vendredi dernier, le Paris Saint-Germain, opposé à Bruges, peut valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Ce mercredi soir au Parc des Princes, il y a fort à parier que le Paris Saint-Germain montrera un visage différent de celui affiché le week-end dernier. Si les Parisiens déçoivent parfois en Ligue 1, ils deviennent irréprochables sur la scène européenne. En témoigne leur parcours idéal en phase de groupes cette saison. Résultat, une victoire contre Bruges, ou un nul si Galatasaray ne bat pas le Real Madrid, suffirait pour obtenir la qualification. Mais pas question pour Stéphane Bitton de compter sur les Merengue.

« Deux objectifs, la victoire et la qualification. On ne va pas faire de calculs par rapport au Real Madrid-Galatasaray. Il faut gagner ce soir et gommer ce match à Dijon qu’on n’a pas aimé. Pour aller décontracté à Madrid, le PSG doit s’imposer. Et ce n’est pas mission impossible, on a quasiment l’équipe-type. A part Neymar et Meunier qui sont absents. Paris a tout pour s’imposer s’il est sérieux. Pour l’instant, en Ligue des Champions c’est le parcours parfait avec trois victoires, neuf buts marqués, aucun encaissé », a rappelé le journaliste de France Bleu Paris, avant de souligner la forme du futur numéro 1 Kylian Mbappé, en course pour une récompense individuelle.

L’année prochaine, c’est maintenant

« Et puis il y a Kylian, en ce moment c’est de la bombe, bébé ! Mbappé, c’est un but (ou une passe décisive) toutes les 23 minutes en ce moment, a-t-il encensé. Je ne sais pas si vous vous rendez-compte, c’est phénoménal ! On peut regretter que ça n’arrive que maintenant, ce sera trop court pour le Ballon d’Or. Les votes cessent dans trois jours. En revanche, le prochain se prépare maintenant. Il lui faudra de belles prestations. Et surtout après les huitièmes de finale. Ça commence avec le PSG et après ce sera partout, avec l’équipe de France. » Connaissant son ambition, le prodige a sûrement cet objectif en tête.