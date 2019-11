PSG : Mbappé sur le toit du monde, c'est imminent

Dans : PSG.

Prêté par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain cet été en fin de mercato, Mauro Icardi évolue aux côtés de joueurs exceptionnels dans la capitale. Notamment un certain Kylian Mbappé…

Auteur d’un triplé contre Bruges, d’un doublé face à Marseille et d’un but sur la pelouse de Dijon, l’international français est en très grande forme après sa longue indisponibilité en raison d’une blessure à la cuisse. Interrogé par RMC Sport, Mauro Icardi a couvert de louanges l’international tricolore. Un phénomène au talent extrêmement précoce, qui sera amené à devenir le meilleur joueur de la planète selon l’ancien capitaine de l’Inter Milan.

« Mbappé possède toutes ses qualités depuis qu’il est tout petit et il n’y a que peu de joueurs dans son cas. Sinon, nous serions tous des phénomènes. Il est très jeune mais a déjà démontré ses qualités. Il a montré ce qu’il savait faire à Monaco puis ici. S’il continue ainsi, concentré sur sa carrière et toujours à réfléchir sur la manière de bien faire, il deviendra le meilleur du monde. C’est une certitude » a commenté Mauro Icardi, sans l’ombre d’un doute. Il faut dire que s’il parvient à conserver cette régularité, Kylian Mbappé deviendra très rapidement un prétendant plus que sérieux au Ballon d’Or. Une récompense qu’il lui sera difficile de rafler en 2019, où les grands favoris se nomment Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil Van Dijk ou encore Sadio Mané.