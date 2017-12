PSG : Emery voit le PSG « au niveau du Real Madrid »

Dans : PSG.

Unai Emery (entraîneur du PSG après le tirage au sort de Ligue des champions) : « S’il ne vaut mieux pas jouer le Real Madrid en février plutôt qu’en quart ? Ce n’est pas mon opinion. C’est un très beau match, et je crois que nous sommes au niveau pour jouer contre le Real Madrid. Si tu veux faire quelque chose d’important en Ligue des champions, tu dois jouer contre les meilleures équipes. C’est donc un bon moment, même lors des huitièmes de finale (...) Pour battre Madrid, il faut compter sur notre personnalité, notre tactique et nos talents. C’est très important. Il y a des talents dans les deux équipes (...) Avec ces deux équipes, ces grands joueurs sur le terrain, c’est bien pour les supporters et ceux qui aiment le football dans le monde. Pour nous, je suis certain que le PSG est prêt pour jouer ces deux matches. »