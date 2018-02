PSG : Emery le jure, il ne connaît pas son onze contre le Real

Dans : PSG, Ligue 1, TFC, Ligue des Champions, Liga.

Unai Emery, coach du Paris Saint-Germain, après la victoire sur la pelouse de Toulouse (1-0) : « Pour moi, le plus important c’est la victoire d’aujourd’hui. Je sais qu’il y a de l’envie pour savoir qui va jouer mercredi, mais le plus important c’est la victoire d’aujourd’hui, sans joueurs blessés. On va se reposer, on va s’entraîner pendant trois jours avant le 8e de finale de la Ligue des champions contre le Real, et on va décider tranquillement. Je ne connais pas encore le onze pour mercredi. On va bien préparer et bien analyser. Le PSG est prêt, je suis sûr que l’on sera prêts avec un joueur ou un autre », a-t-il expliqué au micro de Canal+.