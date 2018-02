PSG : Emery flippe et les joueurs le sentent balance Dugarry

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Quelques heures après la cruelle défaite du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid (1-3), Christophe Dugarry a désigné Unai Emery comme le principal fautif.

Le choc entre le club de la capitale française et le Real de Zidane était attendu depuis de longues semaines. Et il a finalement accouché d’une souris pour le PSG... Malgré l'ouverture du score de Rabiot, Paris a effectivement sombré dans les dernières minutes de jeu au Bernabeu. Ce qui rend la tâche compliquée avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Si certains joueurs franciliens n'ont pas été à la hauteur de l'évènement, Unai Emery, lui, a raté son coup. Si la titularisation de Kimpembe à la place du capitaine Thiago Silva a fait l'unanimité, d'autres choix forts lui ont coûté cher, et notamment le remplacement de Cavani par Meunier. Un fait qui a plombé le PSG, selon Christophe Dugarry.

« L’entraineur parisien a la plus grosse responsabilité dans tout ça. Le PSG a fait un bon match, même si Lo Celso et Berchiche étaient un peu justes. L’entrée de Meunier à la place de Cavani a été le tournant de la rencontre. L’équipe joue pas trop mal et je ne sais pas ce qu’il prend à Emery. La sortie de l’avant-centre a communiqué la peur aux Parisiens... », a balancé, sur RMC, l’ancien international français, qui estime donc qu'Emery devra faire plus qu'un sans-faute le 6 mars prochain pour qualifier le PSG et ainsi sauver sa tête.