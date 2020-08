PSG : Emery éloigne Guendouzi de Paris

Dans : PSG.

Lancé dans une active recherche d’un milieu défensif à moindre coût au mercato, le PSG a coché le nom de Mattéo Guendouzi.

Auteur d’une première saison épatante à Arsenal, le Français de 21 ans n’entre plus dans les plans de Mikel Arteta chez les Gunners. Plus que ses performances sportives, c’est le comportement de Mattéo Guendouzi qui lui vaut ce probable départ de Londres au mercato. Plusieurs formations ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour récupérer le natif de Poissy… dont le Paris Saint-Germain, son club formateur. A la recherche d’un milieu défensif afin d’épauler Paredes, Verratti, Herrera et Gueye la saison prochaine, Leonardo a pris la température dans ce dossier sans pour autant formuler la moindre offre au joueur ou à Arsenal.

Mais d’après les informations de Foot Mercato, c’est en Espagne que pourrait s’écrire l’avenir de Mattéo Guendouzi. Et pour cause, le média indique qu’Unai Emery, fraîchement nommé au poste d’entraîneur de Villarreal, en a fait sa priorité absolue afin de renforcer son milieu de terrain. L’ancien technicien du Paris Saint-Germain connaît bien le joueur, pour l’avoir lancé dans le grand bain de la Premier League à Arsenal. Visiblement, les deux hommes entretiennent une belle relation, ce qui pourrait jouer en faveur de Villarreal dans ce dossier. Toujours en Espagne, le FC Barcelone a également timidement manifesté son intérêt pour le joueur. Après s’être offert Miralem Pjanic en échange d’Arthur, le club blaugrana recherche visiblement encore un milieu défensif. Mais pour l’heure, à l’image du Paris Saint-Germain, le champion d’Espagne 2019 est dans une position d’attente… Une aubaine pour Villarreal ? On le saura très vite.