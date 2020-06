Ang : En conflit avec Arsenal, Guendouzi fait craquer Arteta

Dans : Premier League.

En raison de son mauvais comportement en match comme à l’entraînement, Mattéo Guendouzi a été écarté cette semaine. Et a décidé de quitter Arsenal. Mais son aventure à Londres n’est peut-être pas terminée.

La situation de Mattéo Guendouzi à Arsenal s’est dégradée en l’espace de quelques jours. Tout a commencé samedi dernier lors de la défaite contre Brighton (2-1), lorsque le Français a été l’auteur d’un mauvais geste sur son compatriote Neal Maupay. De quoi agacer son manager Mikel Arteta, déjà mécontent de son manque de sérieux à l’entraînement, et qui l'a écarté pour le match remporté face à Southampton (2-0) jeudi. Puis on apprenait que le milieu des Gunners, déçu de son faible temps de jeu, avait demandé un bon de sortie à ses dirigeants. Ça sent donc le divorce cet été, comme les journalistes anglais l’ont suggéré au coach des Gunners. Mais à la surprise générale, l’Espagnol a accepté de faire le premier pas vers une réconciliation.

« Un départ de Guendouzi ? Comme je l'ai déjà dit, peu importe le problème interne que nous rencontrons, on le réglera en privé. Je n'en parlerai jamais en public, a répondu le technicien en conférence de presse. Si je pense qu'il sera toujours là la saison prochaine ? Je compte sur tous les joueurs qui sont ici. S'ils veulent monter à bord du bateau, ils sont plus que bienvenus. C'est toujours mon point de vue. Je suis là pour aider tous les joueurs à progresser individuellement et collectivement, c'est mon travail. » Reste à savoir si l’ancien Lorientais saisira la main tendue par Arteta, lui que l'on annonce dans le viseur du Paris Saint-Germain.