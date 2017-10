PSG : Emery détruit la dernière rumeur venue de Catalogne sur Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Du côté de la presse sportive barcelonaise on semble avoir du mal à digérer le fait que Neymar ait chois lors du dernier mercato de quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain. S'appuyant sur la visite ce week-end de la star brésilienne à ses anciens coéquipiers, la rumeur est sortie ce lundi que Neymar regrettait déjà d'avoir signé au PSG et l'avait fait savoir. Tout cela aussi sur fond d'un éventuel agacement du joueur brésilien concernant le coaching d'Unai Emery et de séances vidéo interminables.

Ce lundi, en conférence de presse, l'entraîneur du Paris SG a balayé tout cela d'un revers de la main. « Dans les séances de travail, de vidéo, Neymar est très attentif, il est même au premier rang. Tous les joueurs savent que la vidéo est importante. Si je n'en faisais pas, les joueurs me le demanderaient. Un souci avec Neymar ? Neymar va triompher au PSG. Quand il a signé, il l'a fait avec l'envie et la motivation de faire un travail ensemble avec le Paris Saint-Germain. Il a les capacités, le talent individuel dans une équipe qui a beaucoup de talent, de motivation et d'ambition pour grandir », a fait remarquer Unai Emery, histoire de calmer les bruits venus de Catalogne.