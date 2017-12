PSG : Emery cambriolé à son domicile, documents et objets de luxe volés

Dans : PSG, Ligue 1.

Pendant le déplacement du PSG à Strasbourg, le domicile d’Unai Emery a été cambriolé ce mercredi soir. C’est en rentrant chez lui très tard dans la nuit de mercredi à jeudi que l’entraineur espagnol s’est aperçu qu’il y avait eu une intrusion à son domicile, annonce Le Point. Des maillots de football, une monte de valeur et des sacs de luxe ont notamment été dérobés, pour un préjudice total estimé à 20.000 euros par la police. En plus, des documents confidentiels portant sur « le salaire, les primes et des projets de transferts » ont été également volés. La police mène désormais l’enquête, et espère se servir des caméras de surveillance qui étaient installés près de l’entrée pour en savoir plus.