PSG : Emery a une menace énorme au-dessus de la tête

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery a échoué dans sa première saison aux commandes du Paris Saint-Germain, les coupes nationales n'ayant pas réussi à faire oublier la défaite en Ligue 1 et surtout le crash historique à Barcelone. Mais le technicien a conservé la confiance de Nasser Al-Khelaifi, lequel a même sorti sa carte bleue pour offrir un mercato de rêve au PSG. Mais cette saison, Unai Emery est très attendu, et rien ne lui sera pardonné. Car au-dessus du coach espagnol plane désormais l'ombre d'Antero Henrique.

Et le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain n'a jamais été et ne semble toujours pas fan d'Unai Emery. Et comme ce dernier arrive en fin de contrat, l'orage pourrait vite gronder comme le rappelle Le Parisien. « Il faut dire que, juridiquement, Emery vit sa dernière saison au PSG (...) Il se trouve en quelque sorte en résidence surveillée depuis juin dernier et la nomination d’Antero Henrique. Le nouveau directeur sportif, présent hier après-midi à la conférence de presse de son entraîneur, ne lui voue qu’une confiance modérée et demande encore à être convaincu. S’il ne l’était pas, il y a peu de doute que le Portugais n’aurait aucun état d’âme à nommer un nouvel entraîneur en fin de saison », explique le quotidien régional, conscient qu'Antero Henrique a les pleins pouvoirs au Paris SG et qu'il n'hésitera pas à trancher dans le vif. Unai Emery est prévenu.