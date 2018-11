PSG : Elongation des adducteurs pour Neymar, contusion pour Mbappé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Au lendemain des blessures presque simultanées de Neymar, en amical face au Cameroun, et de Kylian Mbappé, lui aussi lors d'un match de gala contre l'Uruguay, on sait désormais de quoi souffrent les deux stars offensives du Paris Saint-Germain. Et comme on le pressentait, les nouvelles sont plus mauvaises pour Neymar que pour Kylian Mbappé. L'international brésilien a passé mercredi midi des examens à l'hôpital américain de Neuilly, lesquels ont révélé que Neymar souffrait d'une élongation des adducteurs droits. Pour sa part, Kylian Mbappé, lourdement tombé sur l'épaule droite, est victime d'une contusion à cette même épaule.

« Une période de 48h de soins sera observée afin de juger l’évolution clinique », précise, dans un communiqué médical, le Paris Saint-Germain. Il semble désormais acquis que Neymar sera forfait contre Liverpool la semaine prochaine, et peut-être jusqu'à la fin de l'année. Pour Kylian Mbappé, les nouvelles sont plutôt rassurantes et l'attaquant français du PSG devrait pouvoir tenir sa place face aux Reds, mais probablement pas contre Toulouse ce week-end. les supporters du Paris Saint-Germain vont devoir digérer cet incroyable double coup du sort.