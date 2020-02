PSG : El Chadaille Bitshiabu, le prodige qu’Al-Khelaïfi ne veut pas perdre

Dans : PSG.

El Chadaille Bitshiabu est annoncé comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG, et le club de la capitale va le chouchouter.

Changement de stratégie au sein du PSG concernant les jeunes. Désormais, le club de la capitale ne se plie plus à leurs quatre volontés, et accepte de les laisser partir s’ils ne veulent pas poursuivre l’aventure au sein du Paris SG. Cela a donné lieu à de nombreux départs, pour la plupart bien monnayés. Mais du coup, Nasser Al-Khelaïfi a toutes les peines du monde à conserver les joueurs les plus prometteurs, qui se disent qu’ils n’auront peut-être jamais leur chance en équipe première. Pour beaucoup, la meilleure façon d’exploser est de partir de Paris. El Chadaille Bitshiabu n’en est pas encore là, mais ce défenseur central de 15 ans fait l’objet d’une attention toute particulière au siège du Paris SG. Il faut dire qu’à son âge, il mesure déjà 1,95 m et démontre de belles qualités techniques comme physiques. A 12 ans, il mesurait déjà 1,90 m, et devrait atteindre les 2 mètres à l’âge adulte selon les examens médicaux.



La preuve, il évolue régulièrement avec les U17 du club parisien, et s’entraine avec les U19. Un sacré surclassement qui éveille forcément l’appétit des clubs européens (Arsenal, Barcelone et City se sont renseignés), qui savent que le PSG a du mal à retenir ses pépites, rappelle France Football. Mais cette fois-ci, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre Leonardo très tôt sur le coup, et tout sera fait pour l’éloigner des tentations de départ, même s’il faudra encore attendre encore un peu moins de deux ans pour éventuellement le sécuriser avec un contrat professionnel.