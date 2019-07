PSG : Dybala pour oublier Neymar, le mercato se déchaîne !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le dossier Neymar pour le moment bloqué, le Paris Saint-Germain ne recherche pas activement de joueur offensif.

Il faut dire que, pour faire baisser le prix de la superstar brésilienne, le FC Barcelone n’a de cesse de proposer des joueurs capables de le remplacer, notamment Coutinho ou Dembele. Mais le PSG pourrait profiter d’une opportunité qui s’offre à lui. RMC annonce en effet que les jours de Paulo Dybala à la Juventus commencent à être comptés. L’attaquant de poche argentin n’a jamais pu trouver réellement sa place depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, et vient donc de connaître une saison difficile, avec un temps de jeu et un rendement en baisse.

Il ne cache plus son mal-être, et son entourage s’est rapproché du PSG ces derniers jours. Avec de premières discussions très positives puisque l’ancien joueur de Palerme serait très tenté à l’idée de rejoindre le projet parisien, et l’aurait fait savoir à Leonardo. Dans le même temps, le dirigeant brésilien n’a pas vu la Juventus repousser cette idée, surtout que la valeur de Dybala a baissé. Une idée qui ne serait en tout cas pas directement liée à la rumeur envoyant Neymar à la Juventus, même si le PSG n’a pour le moment pas l’intention de passer le cap des 50 ME pour s’offrir Dybala, ce qui est trop juste à l’heure actuelle. Mais Leonardo reste ouvert à toute opportunité, même les plus ambitieuses.