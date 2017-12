PSG : Dugarry va déprimer les supporters du PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les supporters du Paris Saint-Germain en sont conscients, se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions sera une énorme mission pour Neymar et ses coéquipiers, le PSG étant tombé sur le Real Madrid. Mais du côté du club de la capitale, on veut croire que l'exploit est possible, le Paris SG s'étant renforcé pour réussir ce genre de performances. Mais ce lundi, Christophe Dugarry a confié qu'il ne voyait pas vraiment comment le PSG pourrait se sortir des griffes de l'équipe de son ami Zinedine Zidane.

« On est tous content de jouer ce genre de match, mais le but pour le PSG c’est quand même d’aller le plus loin possible. Et pour moi il n’y a pas plus compliqué comme tirage. On parle souvent de l’expérience qu’un club doit avoir de la Ligue des champions, sincèrement le Real Madrid a gagné trois des quatre dernières éditions de la Ligue des champions. S’il y a une équipe qui est capable de se surpasser et de se retrouver dans le money-time, c’est le Real Madrid. Ils savent aussi gérer le côté émotionnel, ce que l’on a souvent reproché au PSG de ne pas savoir faire. Pour moi, même si c’est jouable si le Paris SG est capable de faire beaucoup mieux, et qu’il y a de l’espoir pour ce match, je pense que c’est le pire tirage pour le Paris Saint-Germain », a expliqué, sur RMC, Christophe Dugarry.