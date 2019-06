PSG : Dugarry révèle « la verrue du projet QSI », ça concerne Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Sous la houlette de Leonardo, le Paris Saint-Germain espère bien franchir un nouveau palier sur la scène européenne.

Après une saison 2018-2019 compliquée, entre le nouvel échec en Ligue des Champions et les revers en coupes nationales, le club de la capitale vient de tout changer pour essayer de repartir du bon pied. Ces derniers jours, le PSG a effectivement mis Antero Henrique sur la touche pour replacer Leonardo au poste de directeur sportif. Si pour son retour à Paris, le dirigeant brésilien sera surtout observé sur le mercato, Christophe Dugarry, lui, l’attendra également en coulisses.

« Les privilèges dont certains joueurs ont bénéficié depuis des années, c’est la verrue du projet QSI. Certains sont arrivés avec des statuts acquis au cours de leur carrière. Mais pour moi, dès que tu arrives dans un nouveau club, tu arrives avec un montant de transfert, une renommée, mais le statut doit se gagner au fur et à mesure de tes prestations et de l’attitude démontrée. Tu dois être un leader et ensuite tu gagnes un statut. Messi et Ronaldo ont gagné leur statut car ils ont fait gagner leur club, chaque année. Moi aujourd’hui, m’expliquer que Neymar doit être traité différemment que les autres, c’est un non-sens absolu du sport et du collectif ! C’est nier l’évidence de ce qui se passe à Paris. Le cancer de ce club, c’est les statuts donnés à certains joueurs », a balancé, dans Team Duga, le consultant de RMC, qui souhaite donc que le PSG place son institution au-dessus de ses joueurs, même avec Neymar et Mbappé.