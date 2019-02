PSG : Dugarry exige de Tuchel qu'il gomme ce vilain défaut

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Thomas Tuchel fait globalement l’unanimité, aussi bien auprès des supporters franciliens que des observateurs. Les innovations tactiques de l’Allemand ont notamment séduit le plus grand nombre. Mais pour Christophe Dugarry, ce qu’il considère comme un interminable bricolage a ses limites. Et celles-ci ont été atteintes face à l’Olympique Lyonnais, dimanche soir. Ainsi sur RMC Sport, le champion du monde 1998 a demandé à l’entraîneur parisien d’arrêter les expérimentations à quelques jours du choc de Ligue des Champions contre Manchester United.

« Je veux que Tuchel tire des enseignements de ce match. C’est un bon entraîneur, il n’y a aucun doute là-dessus. Il essaie plusieurs choses, il tente des coups, il arrive toujours à bricoler pour faire des choses qui nous paraissent très intéressantes, voire un peu avant-gardistes. Bon, très bien. Mais à un moment donné, faisons jouer des joueurs à leur poste. Le bricolage, ça marche un quart d’heure… Alves, je ne sais pas s’il joue milieu droit ou arrière droit ! Il n’est pas à sa place. Marquinhos non plus. Draxler non plus. Di Maria non plus, pour moi, ce n’est pas un milieu de terrain. Kehrer n’est pas à sa place non plus. Donc avec la moitié de l’équipe qui n’est pas à sa place, ça peut marcher un quart d’heure. Ils ont des moments de possession où ce n’est pas trop mal parce que ça reste des joueurs talentueux. Mais sur la durée, ça se délite » a expliqué le consultant de Team Duga. Reste à savoir si à l’approche des grands chocs européens, Thomas Tuchel changera cet aspect de son management.