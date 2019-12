PSG : Dugarry enterre Thomas Tuchel à Paris !

Dans : PSG.

Malgré la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier samedi après-midi (1-3), les critiques s’abattent sur le club de la capitale française ces derniers jours.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain n’a pas livré un grand match à La Mosson. Pire, il a été amorphe aux yeux des observateurs durant plus d’une heure. Une anomalie à la vue des joueurs qui composent cet effectif, qui met en exergue les difficultés rencontrées par Thomas Tuchel à élaborer un jeu léché et cohérent en Ligue 1. Et ce n’est pas Christophe Dugarry qui va dire le contraire, lui qui a sèchement critiqué Thomas Tuchel mais également le comportement des joueurs sur l’antenne de RMC.

« C’est fini Tuchel. Il n’a plus la main sur rien du tout, il a complètement explosé en vol, c’est terminé ! Sortie après sortie, le Paris Saint-Germain est nul. Collectivement, c’est nul. On ne sait pas comment ils jouent. Je m’attends à voir des accélérations mais au final il n’y a que des plots. Ils jouent quand ils en ont envie. Il n’y a rien collectivement. Ils ont trois monstres en attaque et ils ne proposent rien. Ils étaient prévenus face à Montpellier. Tuchel leur a dit et les joueurs n’ont pas écouté. Le PSG ne fait que se plaindre par des simulations. Quand Tuchel a voulu faire des changements, Mbappé lui fait la gueule. Il a perdu la main. Certains joueurs sont ingérables. J’ai de la peine pour lui. Il n’a pas les épaules » a confié l’animateur de Team Duga dans des propos rapportés par FootRadio.com. Thomas Tuchel, critiqué de toutes parts, aura à cœur de faire taire tous ses détracteurs…