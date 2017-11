PSG : Dugarry en extase totale devant la bande à Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain commence à faire peur en Europe avec son parcours parfait en Ligue des Champions, et surtout le rendement de son incroyable attaque. A la tête de cette armada, on retrouve sans surprise Neymar et sa facilité à faire le spectacle tout en étant efficace. Le Brésilien n’a jamais semblé aussi fort que depuis qu’il a les commandes du jeu offensif de son équipe, et tout le monde en profite. Cette régalade, Christophe Dugarry la savoure sans modération, lui qui avoue prendre beaucoup de plaisir à voir évoluer cette formation parisienne qui ne semble clairement pas polluée par des problèmes internes, constate le champion du monde 1998.

« J’ai vu un PSG ultra séduisant, on était au cirque d’Hiver avec des joueurs qui prenaient du plaisir ensemble, je me demande si les tensions ne sont pas gommées, ce que Neymar a fait, c’est juste incroyable. Aujourd’hui au PSG il se passe quelque chose, c’est le football à son paroxysme. Je me régale. J’ai vu des sourires. L’ambiance générale est à la joie. Personne n’a voulu surjouer. Ils sont entre potes. Il faut cette osmose pour aller loin », a confié le consultant de RMC, pas loin de penser que le club de la capitale est en train de se construire une équipe, techniquement et mentalement, qui peut l’emmener au sommet de l’Europe.