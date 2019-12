PSG : Duel à 150ME entre Paris et Madrid pour Koulibaly !

Dans : PSG.

Tandis que Kalidou Koulibaly est présenté comme le possible successeur de Thiago Silva au Paris Saint-Germai, voila que le Real Madrid se pointe dans le dossier du joueur de Naples.

Même si le Napoli de Carlo Ancelotti traverse une première moitié de saison difficile, il y a dans l’effectif du club italien un joueur qui suscite énormément d’intérêt dans toute l’Europe, il s’agit bien évidemment de Kalidou Koulibaly, le roc défensif du Napoli. Et même si l’international sénégalais n’est pas non plus au sommet de son art, et qu’un contrat le lie avec Naples jusqu’en 2023, cela commence à sérieusement s’agiter autour de son nom dans la perspective du mercato estival 2020. Vendredi soir, on apprenait que le Paris Saint-Germain envisageait de faire de Koulibaly le possible successeur de Thiago Silva, lequel arrive en fin de contrat sans avoir reçu d’offre de prolongation.

Mais ce samedi, la presse italienne précise que le PSG n’est pas le seul à vouloir s’offrir le défenseur de Naples. En effet, Niccolo Ceccarini affirme que Zinedine Zidane et le Real Madrid auraient également le désir de s’offrir le défenseur sénégalais pour renforcer ce secteur de jeu. Mais pour réussir à convaincre Aurelio de Laurentiis de lâcher Kalidou Koulibaly il faudra mettre un gros chèque sur la table puisque le journaliste transalpin affirme qu’en juin prochain une clause automatique de 150ME sera mise sur le contrat du défenseur de 28 ans. Et le président du Napoli n’est pas du genre à être facile en affaire. Autrement dit, Nasser Al-Khelaifi et Florentino Perez auront une marge très réduite pour négocier concernant Koulibaly.