Mbappé quitte le PSG, les supporters le font craquer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Quasiment seul joueur du PSG à être soutenu par les supporters dimanche face à Bordeaux, Kylian Mbappé n'a pas du tout aimé les messages passés. Le Real se rapproche.

Le PSG se prépare certainement à vivre une étape importante de son histoire l’été prochain. Il y a eu 2012 et les signatures de Zlatan Ibrahimovic ainsi que Marco Verratti, le coup double retentissant avec Neymar et Mbappé en 2017, et enfin l’arrivée de Lionel Messi et Sergio Ramos en 2021. Mais pour 2022, le Paris SG se prépare à beaucoup moins rigoler. Kylian Mbappé arrive en fin de contrat, et les chances de le voir prolonger s’amenuisent chaque jour qui passe. Surtout que l’objectif d’aller chercher la Ligue des Champions et d’enterrer le Real Madrid par la même occasion est passé totalement à la trappe la semaine dernière. Une déception qui s’est transformée en colère chez les supporters et les suiveurs du club de la capitale. Si les critiques sont logiques, inévitables et même parfois fondées, le ton est monté au Parc des Princes ce dimanche.

Mbappé n'a pas oublié les sifflets contre lui

Seul joueur acclamé par le public du Parc des Princes dimanche, Kylian Mbappé n'a pas pour autant oublié les sifflets des supporters parisiens à son encontre il y a quelques mois. https://t.co/iy6iX8uJfX pic.twitter.com/PnUJrtquQC — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 14, 2022

L’accueil réservé aux joueurs parisiens n’a pas été tendre. Et même si la direction n’a pas laissé passer de banderoles hostiles, les chants ont permis de faire comprendre les messages revendicatifs. Parmi les joueurs ciblés, Neymar et Messi ont passé leur match à recevoir des sifflets de la part des supporters du PSG. Ce qui a eu le don de fortement déplaire à Kylian Mbappé. L’Equipe délivre ainsi quelques informations ce mardi, notamment le fait que l’attaquant français n’a pas du tout apprécié le traitement de la part des supporters à l’égard de ses coéquipiers. Les encouragements dont il a pu bénéficier n’ont pas du tout été vus comme un éventuel point positif pour le faire rester au Paris SG.

Le Real marque des points sans rien faire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Car le champion du monde 2018 a bien vu que le public était versatile et pouvait donc huer et insulter celui qu’il applaudissait au match précédent. Les insultes, parfois très personnelles, notamment à l’encontre de Neymar, ne sont pas passées, et cela a beaucoup déçu Kylian Mbappé, qui s’est rappelé qu’il avait lui aussi essuyé quelques sifflets en début de saison. C’était alors au moment où il avait annoncé qu’il avait tenté de rejoindre le Real Madrid lors de l’été 2021, sans succès. Résultat, sans même avoir besoin d’en rajouter, le club espagnol se rapproche de la victoire dans ce bras de fer qui n’en est plus un. Et le dernier espoir des supporters du PSG de voir Mbappé craquer devant la supplication des fans de le voir continuer son aventure à Paris, est de plus en plus illusoire à mesure que la fin de la saison approche.