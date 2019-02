PSG : Du bricolage pour battre MU, Bertrand Latour hallucine

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Passer la phase de poule de Ligue des Champions n’a pas été une partie de plaisir pour le Paris Saint-Germain, qui est sorti vivant d’un groupe avec Liverpool et Naples tout de même.

Mais le plus dur commence en février avec la double confrontation face à Manchester United. Et c’est une nouvelle fois à ce moment de la saison que tout se jouera. Problème pour le PSG, l’effectif est loin d’être au complet et Thomas Tuchel est privé de plusieurs titulaires. L’entraineur allemand se plaint d’un manque de compétitivité de son groupe au milieu de terrain, et les faits lui donnent totalement raison selon Bertrand Latour.

« C’est quand même très fâcheux de se présenter en 8es de finale de la Ligue des Champions et d’aligner, au milieu de terrain, deux joueurs dont ce n’est pas le poste (Draxler et Marquinhos). L’un est défenseur central et l’autre est un pur ailier à la base. Je trouve ça très gênant. Le problème pour Thomas Tuchel, c’est qu’il ne doit non pas faire le meilleur choix… mais le moins pire, entre Verratti et Paredes. L’Argentin n’a jamais joué de match de Ligue des Champions, et manque cruellement de rythme. C’est très problématique », a expliqué le consultant de la Chaine L’Equipe, pour qui le PSG n’est tout simplement pas prêt pour jouer ce match dans les meilleures conditions. Problématique en effet.