PSG : Draxler l’avoue, Neymar et Mbappé l’ont fait trembler

Dans : PSG, Mercato.

Comme pressenti, les signatures de Neymar et de Kylian Mbappé cet été ont fait des victimes au Paris Saint-Germain.

Angel Di Maria, Javier Pastore, Lucas… En manque de temps de jeu, ces trois remplaçants sont susceptibles de partir au mercato hivernal. De son côté, Julian Draxler ne fait pas partie de cette catégorie. Alors qu’il partait lui aussi pour cirer le banc, l’ailier allemand s’est fait une place dans l’entrejeu, en profitant de la blessure de Thiago Motta. Mais l’ancien joueur de Wolfsburg a eu chaud et le reconnaît volontiers.

« Pour moi, c’est très important que Paris puisse acheter de gros joueurs comme ça, c’est incroyable. D’un côté j’étais très heureux, mais de l’autre, forcément, on pense à ses objectifs personnels et ces deux joueurs jouent sur les ailes comme moi. Alors tu es obligé de penser à chaque fois à eux, a avoué Draxler à la chaîne du club parisien. Mais j’ai confiance en moi, j’ai des qualités pour jouer ici et je n’ai pas pensé à quitter le PSG après seulement six mois, c’était très clair. » Avec le retour de blessure de Motta, son nombre de titularisations devrait diminuer après la trêve.