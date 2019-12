PSG : Draxler à Berlin, un hic à 2,7 ME bloque le deal

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, Julian Draxler attend désespérément un signe de la direction francilienne afin de signer un nouveau bail.

Pour l’heure, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne semblent néanmoins pas très motivés à l’idée de prolonger le contrat de l’international allemand. Ces dernières heures, on s’est même rapproché d’un départ au mercato hivernal pour Julian Draxler, courtisé avec assiduité par le FC Séville et le Hertha Berlin. Selon les informations de L’Equipe, l’intérêt du nouveau riche de la Bundesliga à l’égard du meneur de jeu parisien est bien réel. Mais pour l’heure, des paramètres financiers bloquent l’opération.

Paris valorise Draxler à hauteur de 30 ME

Et pour cause, Julian Draxler, qui émarge à 7,2 ME par an au Paris Saint-Germain, s’est vu proposer un salaire confortable, mais bien inférieur à celui-ci par les dirigeants du Hertha Berlin. Effectivement, le club allemand a envoyé une proposition contractuelle à hauteur de 4,5 ME par an. Un sacrifice de 2,7 ME brut annuel est donc demandé à Julian Draxler pour rejoindre le Hertha Berlin, où il bénéficierait néanmoins d’un temps de jeu bien plus important, une donnée capitale à six mois de l’Euro 2020. De son côté, le Paris Saint-Germain ne s’est pas encore prononcé au sujet de l’intérêt du Hertha pour Julian Draxler. Une chose est certaine, le champion de France en titre ne vendra pas son couteau suisse, dont la valeur est estimée à 30 ME selon le quotidien national.