PSG : Donnez moi Messi et Mbappé, l'exigence de Neymar

Sur le point de prolonger au PSG pour quatre ans, Neymar démontre une nouvelle fois qu’il a beaucoup changé en peu de temps.

Le Brésilien, qui a bien évidemment laissé son entourage négocier le meilleur contrat possible sans demander d’augmentation, milite aussi pour que le Paris SG ait la meilleure équipe possible dans les années à venir. Cela veut dire deux choses aux yeux de l’ancien prodige de Santos : conserver Kylian Mbappé et l’empêcher de partir au Real Madrid, ou à Liverpool, mais aussi faire venir Lionel Messi. Si financièrement, le PSG va devoir se montrer ingénieux pour additionner les zéros sans se mettre dans le rouge vif, Neymar a fait savoir que sa prolongation devait être le premier des trois rounds remportés par les dirigeants dans les prochains mois, affirme Mundo Deportivo.

Pour le numéro 10 du Paris Saint-Germain, pas question de choisir entre laisser filer Mbappé et retrouver Messi sous le maillot parisien. Conscient que la partie allait être difficile, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont tout de même relevé le pari, et vont désormais se concentrer sur les deux autres gros dossiers, l’officialisation de la prolongation de Neymar n’étant plus qu’une question de timing et de derniers détails. Pour le moment, le meilleur argument permettant d’envisager cet incroyable trio est lié à Lionel Messi, qui pourrait connaître une réduction de son salaire, mais conserverait des émolument dignes de son statut, notamment grâce à l’apport marketing que représenterait sa venue, et les centaines de millions d’euros en merchandising ou billetterie, si les stades venaient à rouvrir, que le PSG pourrait récupérer grâce au prodige argentin.