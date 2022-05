PSG : Donnarumma traumatisé par Benzema, l'aveu tombe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a vécu une saison traumatisante à bien des égards. L'un des moments marquants fut l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid. Un souvenir encore amer pour Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma rejoignait le PSG l'été dernier en provenance de l'AC Milan. Le portier champion d'Europe italien était libre et voulait se donner un nouveau challenge en rejoignant les rangs du club de la capitale. La première saison de Donnarumma au PSG n'a pas été très commode. Le joueur de 23 ans a dû partager les matchs avec Keylor Navas. Une alternance qui s'est plutôt bien passée dans le groupe mais qui a fragilisé la niveau des deux portiers, comme ils l'ont rappelé ces dernières semaines. Titulaire lors de la débâcle du PSG sur la pelouse du Santiago-Bernabéu en huitième de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, Donnarumma a encore du mal à avaler la pilule. En cause, une faute de Karim Benzema.

Donnarumma n'a pas oublié Benzema

Lors d’une conférence de presse donnée avant le Trophée Artemio-Franchi (Finalissima) contre l'Argentine, Gigio Donnarumma est revenu sur le traumatisme de l'élimination en Ligue des champions. Pour lui, elle est d'autant plus rageante qu'il a été victime d'une faute de Karim Benzema. « Pour moi, il y avait faute et nous aurions pu mieux gérer tout cela. Malheureusement le football est ainsi ». Sur sa lancée, l'Italien terminera en donnant son avis sur la récente victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions ce samedi face à Liverpool : « Cela me fait quelque chose car nous aurions pu être là. Ils ont gagné et je félicite Courtois car il a fait de superbes arrêts. Il a fait une prestation incroyable, il a tenu le Real Madrid jusqu’à la toute fin. Actuellement, Thibaut Courtois est le meilleur gardien d’Europe ». La saison prochaine, selon les dernières indiscrétions sur la concurrence entre les deux gardiens de but du PSG, c'est bien Gianluigi Donnarumma, élu meilleur gardien de Ligue 1 lors des Trophées UNFP, qui sera titulaire. L'occasion de gagner en sérénité pour un portier qui a connu une fin de saison compliquée avec le club de la capitale.