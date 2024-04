Double triplé en vue, le PSG sans équivalent en Europe

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut toujours rêver d’un fabuleux triplé cette saison. Mieux, le club de la capitale est également en course pour le même exploit avec son équipe féminine. Une performance unique sur le continent européen.

Pour la première année de Luis Enrique sur le banc, et après les départs de stars comme Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti, le Paris Saint-Germain pourrait bien réaliser la meilleure saison de son histoire. Sans parler du Trophée des Champions remporté face à Toulouse (2-0) en janvier dernier, les Parisiens foncent vers un nouveau titre en Ligue 1. Il fait aussi rappeler que le futur champion va disputer la finale de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais.

Le PSG féminin vers le même exploit

Mais le plus excitant concerne sans doute cette demi-finale de Ligue des Champions à jouer face au Borussia Dortmund les 1er et 7 mai. Le Paris Saint-Germain peut donc rêver d’un fabuleux triplé. Un exploit également à la portée de son équipe féminine. En effet, les Parisiennes sont certes distancées en D1 par l’Olympique Lyonnais, qui possède neuf points d’avance en tête du championnat. Mais à partir de cette saison, des play-offs sont mis en place et redistribueront les cartes en fin de saison.

❤️💙



Venez soutenir nos Parisiennes en demi-finale d'@UWCL lors du match retour face à Lyon, le dimanche 28 avril 🔥



Réservez dès maintenant votre place au Parc des Princes ! ⤵️ — PSG Féminines (@PSG_Feminines) April 18, 2024

Probable adversaire du Paris FC en demies, le Paris Saint-Germain pourrait affronter les Fenottes pour le match décisif. En attendant, les joueuses de Jocelyn Prêcheur savent qu’elles défieront ces mêmes Lyonnaises en demi-finales de la Ligue des Champions, avec le match aller prévu dès samedi. Sans oublier la finale de la Coupe de France qui les verra croiser la route du FCF Fleury 91 le 4 mai. Un joli double triplé en perspective pour le Paris Saint-Germain, seul club européen en mesure de réussir cet exploit cette saison.