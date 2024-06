PSG ‍: Donnarumma ne sera pas viré, son agent explique le vrai problème

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma peine toujours à faire l'unanimité au PSG. Il se dit même que son avenir est menacé dans la capitale...

Le PSG a du mal depuis quelque temps à trouver de la sérénité au poste de gardien de but. Si Gianluigi Donnarumma est une valeur sûre sur sa ligne, on ne peut pas en dire autant dans les airs ou concernant son jeu au pied. Et pour le style de jeu que veut Luis Enrique, ça pose forcément problème. Pourtant, Donnarumma compte bien poursuivre le plus longtemps possible dans la capitale. Un départ n'est pas souhaité de son côté mais aussi pour son agent Enzo Raiola. Et ce n'est pas l'arrivée future du portier russe Matvey Safonov qui changera quoi que ce soit. Surtout que pour son représentant, les critiques proviennent d'Italie et pas de France.

Donnarumma et le PSG, c'est la faute de l'Italie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Lors de quelques mots échangés avec Radio Sportiva, Raiola a en effet indiqué concernant l'avenir de Gianluigi Donnarumma : « Il lui reste deux ans de contrat avec le club, il est heureux, il fait partie d’un projet à moyen et long terme dans lequel nous espérons dans les prochaines années atteindre la Ligue des Champions dans laquelle Paris investit depuis des années mais ce n’est pas facile, espérons que nous pourrons atteindre cet objectif aussi.

Les critiques ? Il me semble qu’elles ne viennent que d’Italie, en France il vient de recevoir le prix de meilleur gardien du championnat pour la deuxième fois en trois ans, il ne manque jamais d’estime pour lui comme le montre cette importante récompense, parce que la presse et les entraîneurs votent pour lui. Ici, en Italie, il y a malheureusement une critique permanente à son égard, peut-être qu’il paye le prix d’avoir été important dès son plus jeune âge et ensuite certainement son départ de Milan, il paye ce prix, mais les personnes compétentes en football ne peuvent le juger que pour ce qu’il est : un athlète sur lequel il n’y a pas de doutes ». A noter que des discussions auraient commencé entre le PSG et Donnarumma pour prolonger son contrat. Aucun accord n'a pour le moment été trouvé. Mais en tout cas, le club francilien n'aura aucun mal ou scrupule à le mettre en concurrence. Safonov le sait sans doute plus que personne.