PSG : Pochettino révèle tout sur la masterclass de cet été

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Annoncé au Real Madrid puis à Tottenham, Mauricio Pochettino n'avait pas voulu démentir les rumeurs en juin dernier. Il explique désormais qu'il avait mieux à faire.

Le marché des transferts a été tellement fou au Paris SG, que certains épisodes paraissent déjà bien loin. Mais dans la foulée de la fin de la saison décevante du PSG, avec la perte du titre de champion de France, et l’élimination par Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, de folles rumeurs ont couru sur Mauricio Pochettino. Non pas au sujet d’un éventuel limogeage six mois après son arrivée, mais plutôt de son départ pour un projet qui le séduirait encore plus que celui du PSG. Ainsi, son nom a été évoqué au Real Madrid avant que Carlo Ancelotti ne prenne le poste, mais surtout à Tottenham, où la place d’entraineur est longtemps restée vacante. Les Spurs auraient pensé à faire revenir leur ancien manager. Et au coeur de ces rumeurs, c’est Mauricio Pochettino qui s’est fait taper sur les doigts, pour ne pas avoir démenti et fait taire ces bruits. Des accusations qui ont du faire doucement rigoler l’Argentin, qui s’en est expliqué plusieurs mois après donc.

Pochettino avait mieux à faire que démentir

« Prendre la parole pour démentir ? Je l’ai expliqué en conférence de presse. Dans le football, il y a beaucoup de rumeurs. Je n’ai pas eu le sentiment que je devais démentir n’importe quel type de rumeur. Moi, j’étais sous contrat. Si des clubs étaient intéressés, ils devaient se mettre en relation avec le PSG. Mais concernant ma relation avec Leonardo et le président, nous avons travaillé étroitement pendant la trêve pour trouver les meilleures solutions aboutissant à l’effectif que nous avons aujourd’hui. J’étais très tranquille et je n’avais aucun intérêt à réagir aux rumeurs », a avoué Pochettino, qui a préféré laisser parler sur son compte, ce qui est toujours flatteur au passage, pour mieux se concentrer sur le mercato du PSG. Cela lui a plutôt bien réussi.