PSG : Dominique Sévérac insiste pour ce milieu à 20 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato.

A un peu plus d’une semaine de l'ouverture du marché des transferts, les paris sont ouverts pour savoir qui viendra renforcer le Paris Saint-Germain en janvier.

Un milieu défensif est activement recherché, et une fois encore, il risque d’y avoir des avis divergents entre les pistes privilégiées par Antero Henrique, et celles prônées par Thomas Tuchel. Ce dernier apprécie beaucoup Julian Weigl, qui était très côté et même suivi par le Real Madrid lors de l’été 2017, mais a vu sa cote baisser légèrement ces derniers mois. Au point qu’un prêt avec option d’achat obligatoire à 20 ME serait envisageable pour aller chercher le milieu de terrain défensif allemand au Borussia Dortmund. Une solution que Dominique Sévérac estime parfaite pour le PSG.

« Julian Weigl c’est une des pistes les plus sérieuses depuis l’été dernier. Sa valeur marchande a peut-être un peu chuté, 20 à 25 ME… c’est l’enveloppe dont dispose le PSG sur ce mercato d’hiver. Ils ont bien vendu avec Berchiche, Pastore, etc... Weigl, c’est un joueur polyvalent qui peut jouer 6, relayeur gauche », a souligné le journaliste du Parisien sur La Chaine L’Equipe. Une piste qui a ses partisans, même si le Borussia Dortmund, toujours en course en Ligue des Champions et pour le titre en Allemagne, n’a pas forcément prévu de s’en séparer. De son côté en tout cas, le joueur serait tenté par l’idée de signer à Paris pour venir renforcer une formation quia pour objectif d’aller très loin en Ligue des Champions.