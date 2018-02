PSG : Dominique Grimault voit Benzema remplacer Cavani au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

La presse espagnole le répète depuis plusieurs jours, Karim Benzema ne sera plus au Real Madrid la saison prochaine, Florentino Perez voulant vendre l'attaquant français et d'autres joueurs afin de pouvoir s'offrir Harry Kane et Alvaro Morata. A l'heure où l'on s'interroge sur le club où pourrait atterrir Karim Benzema, Dominique Grimault a une petite idée. Pour le journaliste, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais pourrait tout simplement rejoindre le Paris Saint-Germain à la place d'Edinson Cavani.

« Oui je crois au retour de Karim Benzema en Ligue 1. Et pourquoi pas au PSG. Moi je vois bien un trident offensif Mbappé, Benzema, Neymar. En tout cas, cela me plaît bien sur le papier. Ce que je fais de Cavani ? Il va quitter le Paris SG, mais pas parce que c’est un mauvais joueur, c’est parce que le clan des joueurs brésilien n’apprécie pas trop Cavani. Ce n’est pas un scoop quand même. Je n’affirme rien, mais c’est très plausible. On en reparlera », a lancé Dominique Grimault, visiblement convaincu que Karim Benzema peut signer au Paris Saint-Germain et nulle part ailleurs. L'avenir dira si cette vision était bonne.