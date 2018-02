PSG : Domenech découpe les « plots parisiens » d'Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Trois jours après sa cruelle défaite contre le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-3), le Paris Saint-Germain a retrouvé le sourire en étrillant Strasbourg lors de la 26e journée de Ligue 1 (5-2). Si la prestation offensive de Paris a été convaincante, avec un doublé de Cavani et des buts de Neymar, Draxler et Di Maria, la défense n'a pas du tout rassuré... Loin de là même puisqu'Aholou et Bahoken ont profité des errements défensifs du PSG pour marquer deux buts au Parc des Princes. Cinq buts encaissés en deux matchs cette semaine, c'est trop pour Raymond Domenech...

« Bien sûr Paris gagne et marque, mais ce qu’il faut noter, ce sont plutôt les lacunes défensives des Parisiens, qui peuvent inquiéter. On aurait dit des plots parisiens. Si les Parisiens défendent comme ça sur ces bases défensives, il leur faudra marquer au moins 8 buts pour se qualifier contre le Real... Emery ? Il est souvent en discussion avec son adjoint, cela dure... Ce n’est pas le signe de certitudes, et les joueurs sur le banc le voit et vont le relayer », a balancé, sur Twitter, le consultant, qui estime donc que le Paris d'Emery a encore beaucoup de travail à réaliser, et notamment en défense, s'il veut avoir une chance d'éliminer Madrid au match retour en C1 le 6 mars prochain.