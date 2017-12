PSG : Didier Roustan supplie Al-Khelaifi de recruter un joueur au mercato

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Evoquant sur Europe 1 le tirage au sort très compliqué du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Didier Roustan n'a pas caché qu'il faisait du Real Madrid le favori logique de cette double confrontation à venir. Car pour le journaliste, si le PSG ne recrute pas un joueur très précis, alors les Merengue risquent bien de faire pleurer les supporters du club de la capitale.

Au micro de Y'a pas péno, Didier Roustan a délivré son message à Nasser Al-Khelaifi. « Je pense que le Real est favori. Mais quand j’entends la formule « pour gagner la Ligue des champions il faut battre tout le monde », je trouve ça débile. Si tu tombes sur Bâle et Besiktas ou la Roma après et que tu vas en demi-finale, c’est quand même plus facile. Il faut que ce PSG réalise un exploit, même si jouer le Real Madrid là c’est un peu trop tôt pour moi, mais au moins ça a de la gueule et ça donne envie. Avec le match retour à domicile, au moins s’il y a une remontada elle pourrait être du côté du PSG, il y a ce petit avantage. Les Parisiens ne sont pas favoris, car le Real Madrid sera meilleur en février et a déjà des certitudes. Le PSG c’est une équipe relativement déséquilibrée entre l’attaque et la récupération du ballon. Il leur faudra un gros numéro 6 au mercato, comme ça Rabiot pourrait jouer plus haut. Draxler et Pastore ça me paraît juste dans l’intensité par rapport à Modric ou Casemiro, ou alors ça sera Thiago Motta, mais bon ce n’est plus le Motta d’autrefois », a fait remarquer le journaliste, moyennement convaincu par le Paris Saint-Germain.