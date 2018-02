PSG : Diarra pas « transcendant », Riolo exige Rabiot en sentinelle

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire face au FC Sochaux mardi soir, Lassana Diarra n’a pas convaincu tous les observateurs. Il faut dire que l’ancien milieu défensif de l’OM est en manque de rythme. Ce qui ne rassure pas (du tout) Daniel Riolo, à une semaine du match face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Selon le journaliste de RMC, Unai Emery doit absolument convaincre Adrien Rabiot de jouer en sentinelle face à l’équipe de Zinedine Zidane, pour ne pas aller au-devant d’une grosse désillusion.

« Il a joué en marchant, le PSG a gagné… Lassana Diarra, je l’ai pas trouvé transcendant du tout. Je l’ai pas trouvé très rapide, on est à une semaine du match contre le Real. S’il démarre à Madrid, je ne comprends pas. On m’a vendu Lassana Diarra comme un mec susceptible de jouer contre le Real, mais moi je le dis clairement : il faut convaincre Rabiot de jouer n°6 avec Lo Celso et Verratti en relayeurs » a expliqué le polémiste de l’After Foot. Une solution qui semble néanmoins improbable, Adrien Rabiot n’ayant plus joué en n°6 depuis plusieurs semaines… Le débat est enflammé, et il va encore durer (au moins) une semaine.