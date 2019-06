PSG : Diaby, le protégé de Tuchel sacrifié pour 15 ME

Dans : PSG, Mercato.

Contraint de vendre rapidement pour respecter le fair-play financier, le Paris Saint-Germain s’active.

Le plan semble clair, le club de la capitale veut profiter de la cote de ses jeunes pour équilibrer la balance. Ainsi, l’attaquant Timothy Weah, de retour d’un prêt au Celtic, sera transféré au LOSC. Les deux clubs se sont entendus sur un montant de 10 M€, sans compter les bonus. Mais une autre opération devrait être officialisée avant le départ de l’international américain. En effet, RMC nous apprend que Moussa Diaby va filer en Allemagne. Plus précisément au Bayer Leverkusen qui a conclu son transfert pour 15 M€ et un pourcentage à la revente de 20 % en faveur du PSG.

Le Parisien y est attendu dès vendredi pour sa visite médicale et la signature d'un contrat de cinq ans. Un joli rebond pour l’ailier de 19 ans qui aura l’opportunité de disputer la Ligue des Champions avec le quatrième de Bundesliga. Mais cela reste une petite surprise dans la mesure où l’international U20 français avait les faveurs de l’entraîneur Thomas Tuchel. Ce n’est pas un hasard si Diaby a joué 34 matchs cette saison, avec 4 buts et 7 passes décisives au compteur. On parlait même d’une prolongation ces derniers mois. Apparemment, la direction a changé ses plans.