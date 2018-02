PSG : Di Meco veut voir Emery tout changer pour Real-PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Le match tant attendu entre le PSG et le Real Madrid approche. Et forcément, la composition probable du Paris Saint-Germain commence à faire débat.

D’autant que le coach basque va avoir un choix très fort à faire au poste de milieu défensif, où Thiago Motta est toujours blessé. Recruté cet hiver, Lassana Diarra devrait être trop juste. Le favori semble donc être Giovani Lo Celso, mais Eric Di Meco tenterait tout autre chose. Sur les antennes de RMC, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a déclaré qu’il souhaiterait voir Unai Emery positionner Angel Di Maria au milieu, en remettant Adrien Rabiot en sentinelle.

« Si ça continue comme cela, la question de Di Maria pour le match du Real Madrid va se poser au milieu de terrain. On se souvient qu’au cœur de jeu il avait été énorme au Real… S’il ne peut pas aligner Motta et Lass, je pense que ce sera Di Maria plutôt que Draxler. Je le vois bien ce milieu Verratti-Rabiot-Di Maria. Emery n’ira pas avec Draxler en relayeur à Madrid, et Lo Celso c’est tendre. Mais, Lass il a bossé depuis deux mois, selon mois il est aiguisé comme une épée » a lâché Eric Di Meco, qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser, à dix jours du choc des 8es de finale de la Ligue des Champions…