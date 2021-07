PSG : Di Maria sacrifié pour Pogba, l’info choc

Dans : PSG.

A quel point Leonardo veut voir Paul Pogba signer au PSG cet été ?

La question est d’importance, la réponse pourrait surprendre. En effet, le directeur sportif a préparé le terrain et a déjà séduit le milieu de terrain français en vue d’une arrivée pour rejoindre la pléiade de stars du Paris SG. Mais après avoir déjà beaucoup investi, le PSG a besoin de vendre quelques éléments pour renflouer les caisses, et montrer qu’il est capable de maitriser un peu sa balance des transferts. Les recrues ne vont pas repartir tout de suite bien évidemment, tout comme certains cadres du club. Mais selon la radio anglaise Talk Sport, pour pouvoir se payer Paul Pogba, le Paris Saint-Germain est prêt à sacrifier certains de ses titulaires, et la liste est assez troublante. Juan Bernat, Idrissa Gueye, Mauro Icardi et surtout Angel Di Maria sont des joueurs qui peuvent avoir un bon de sortie en cas de grosse offre.

Voilà qui démontre l’envie décuplée de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi d’aller chercher le milieu de terrain de Manchester United, qui pourrait être transféré pour 50 ME cet été. Pour le moment, absolument personne n’est candidat à la venue d’un joueur de la trempe de Di Maria, qui s’est parfaitement acclimaté à Paris après un séjour assez catastrophique du côté d’Old Trafford, et a récemment prolongé pour une saison de plus dans la capitale française. Néanmoins, cet effet d’annonce pourrait créer un engouement pour des joueurs considérés jusqu’à présent comme intouchables. Ils le sont d’une certain façon, personne n’étant capable aujourd’hui de s’aligner sur le salaire de joueurs comme Ander Herrera, Julian Draxer, Leandro Paredes ou Angel Di Maria. Ce qui pourrait déboucher sur la décision du PSG d’attendre encore un an avant de passer à l’action pour Paul Pogba.